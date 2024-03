Sacchi neri dietro l’ex Banci. Due episodi in pochi giorni. Torna l’incubo scarti tessili

Torna la brutta abitudine di abbandonare i sacchi neri in strada. Una pratica ovviamente illecita che per un periodo sembrava essersi placata e che invece adesso pare tornare di prepotenza a imbrattare intere strade e campi della città. Almeno a giudicare dalle foto arrivate in redazione al numero Whatsapp del cittadino cronista 337.1063052. I sacchi, decine, sono comparsi lungo la declassata all’altezza dell’ex Banci, nei campi tra la tangenziale e l’immobile dismesso. Sacchi neri, pieni di scarti di lavorazioni tessili che necessiterebbero di uno smaltimento ad hoc attraverso ditte specializzate e che invece vengono gettati in maniera indiscriminata lungo i campi e le strade. È il secondo episodio a distanza di pochi giorni dalla segnalazione di via della Bogaia lungo la quale in più punti si è ripresentato l’odioso fenomeno. Sono presenti circa una sessantina di sacchi neri nei terreni usati come cassa di espansione sul Torrente Filimortula e in un campo agricolo poco lontano dalle cascine di Tavola.

"L’abbandono si è verificato nel giro di due notti - aveva raccontato alla Nazione Maurizio Ciabattini, residente nella vicina via del Ponte di Ferro - Sabato sera ho chiamato la polizia municipale denunciando questo scarico di sacchi. Bisogna intervenire e fare qualcosa al più presto, altrimenti c’è il rischio che tutta quest’area si trasformi in breve tempo una discarica".