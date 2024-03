Sacchi neri, ci risiamo: "Una discarica nel verde a un passo dalle Cascine"

Decine e decine di sacchi neri stracolmi di scarti tessili abbandonati nei campi agricoli. Il problema dello smaltimento illecito di rifiuti in più punti di via di Bogaia si ripresenta. Era già successo negli anni precedenti, quando alcuni "furbetti" erano soliti trasportare l’immondizia con un furgoncino, gettandola nella zona diventata a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto. Il tutto, dietro corrispettivo, per prendere in consegna gli scarti tessili delle ditte, che così potevano risparmiare notevolmente sul costo dello smaltimento. Adesso ci risiamo: in questi giorni, sono presenti circa una sessantina di sacchi neri nei terreni usati come cassa di espansione sul Torrente Filimortula e in un campo agricolo poco lontano.

"L’abbandono si è verificato nel giro di due notti - il racconto di Maurizio Ciabattini, residente nella vicina via del Ponte di Ferro - Sabato sera ho chiamato la polizia municipale denunciando questo scarico di sacchi. Hanno ascoltato la segnalazione e mi è stato promesso che sarebbero passati degli agenti, ma ancora non si sono visti. Bisogna intervenire e fare qualcosa al più presto, altrimenti c’è il rischio che tutta quest’area si trasformi in breve tempo una discarica. In quel caso, per rimuovere tutti i rifiuti servirebbe un grosso investimento da parte dell’amministrazione comunale". L’amarezza di Ciabattini è evidente. "Non si può degradare così una zona dove peraltro si trova l’Oasi felina, abitata da gatti in attesa di adozione. Che idea si può fare chi arriva da fuori? Non c’è il minimo rispetto, né per la natura, né per chi abita in questa zona". La questione tocca nel profondo Ciabattini e non solo perché residente dell’area in questione. "Faccio l’agricoltore da 56 anni e sono tenuto ad osservare una serie di stringenti normative. Ho un campo a Poggio a Caiano e altri ettari di terreno a Iolo: il primo - circa sei anni fa - è stato interessato sempre da un abbandono di rifiuti, per la precisione una dozzina di sacchi contenenti scarti di un magazzino. Non è una cosa piacevole da subire, anche perché mette in pericolo il terreno dove si lavora", conclude Ciabattini.

Francesco Bocchini