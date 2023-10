Sabato la passeggiata tra "Castagne e miele". Da Foraceca a Ligliano

E’ prevista il prossimo sabato 4 novembre, dalle 9.30, la passeggiata alla scoperta dei borghi di Foraceca e Ligliano intitolata "Castagne e miele sulla Via delle Rocche", che rinetra nell’ambito del programma di "Dolce Vernio". La partenza sarà dalla Pieve di Montecuccoli, la durata un’ora e mezza circa. Il percorso consentirà, dalla località di Foraceca, tramite l’utilizzo di viabilità poderale, di raggiungere l’abitato di Ligliano e poi di fare ritorno a Foraceca. Il dislivello da superare (non oltre 150 metri) non comporta eccessive difficoltà escursionistiche.

Facile escursione a cura di Gruppo Trekking Bisenzio con la collaborazione della Fondazione

Cdse. A conclusione visita all’Azienda Agricola Foraceca con degustazione di prodotti.

Rientro previsto dopo pranzo, utilizzando lo stesso percorso. Numero minimo partecipanti è di 15. Cosa portare: abbigliamento comodo ed idoneo, scarpe con suola scolpita, zaino con acqua almeno 1.5 lt, snack, kway. Prenotazioni su Visit Valbisenzio.it.