Sabato di mercati tra "Terra di Prato" e le "Bigonge"

Oggi dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato Nuovo appuntamento con la consueta edizione settimanale del "Mercato Terra di Prato", con una quarantina di produttori, pratesi e toscani, che venderanno frutta e verdura di stagione, miele, olio, pane, carne e salumi, pesce del Tirreno, biscotti, marmellate e formaggi. Sempre oggi, dalle 9 alle 19, nelle piazzette Buonamici, Santa Maria in Castello e Sant’Antonino, si terrà l’edizione pre-pasquale della "Fieruola delle Bigonge", con banchi di miele, marmellate, ortaggi, prodotti dolciari, ma anche accessori per la casa in legno, bigiotteria fatta a mano e oggettistica all’uncinetto, all’insegna della sostenibilità e dei mestieri di una volta. Inoltre, dalle 9.30 alle 18, tante occasioni di seconda mano saranno presenti al mercatino di via Carlo Marx, con abbigliamento vintage e oggettistica. Insomma, un sabato ricco di mercati, per tutti i gusti.

Lunedì dell’Angelo si svolgeranno invece regolarmente il mercato centrale di piazza del Mercato nuovo e il mercato rionale del Soccorso in via Carlo Marx.