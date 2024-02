Sabato d’arte e musica. E domenica carnevale

Musica, arte e maschere sono i protagonisti del week end in Val Bisenzio. Domani, sabato, ci saranno due appuntamenti in programma. A Vernio nel pomeriggio, inaugurazione della mostra "Sensazioni e poesie" di Sabrina Nucci, allestita allo studio Bartolini e Fiesoli in via delle Rose 4, a partire dalle 16. La mostra fa parte del progetto "Art at work", promosso da Roberta Fiesoli e Maria Lucarini, che mira a portare la bellezza e l’arte nei luoghi di lavoro. La mostra sarà poi aperta negli orari dello studio. Per informazioni: studio Bartolini e Fiesoli: 0574.957447. La sera di sabato, invece, concerto per le famiglie e le attività di Cantagallo che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 2 novembre scorso.

Il Comune di Cantagallo e la Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Luicciana alle 21 propongono al teatro-capannone di Usella "Suoniamo per la solidarietà", una serata durante la quale l’orchestra proporrà le colonne sonore di film famosi. Ingresso su contributo che sarà destinato agli aiuti alle famiglie e alle attività. Prenotazione su www.visitvalbisenzio.it. Domenica allo Chalet di Montepiano dalle 18 in poi serata karaoke per un aperitivo in compagnia. La cucina proporrà poi panini, taglieri, fritture e altro ancora. Prenotazione tavoli: 376.1770739.

A Vaiano domenica festa di carnevale. Dalle 14,30 partirà la sfilata mascherata del 40° Carnevale Vaianese che attraverserà le vie del paese, accompagnata da spettacoli di magia, balli e stand gastronomici fra cui quello tipico della pasta fritta. E’ l’ultima sfilata, quella che chiude il carnevale e che era stata rimandata a causa del maltempo.