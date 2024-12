Sabato 28 il dono speciale: c’è il calendario

Il primo soccorso, un pasto caldo ogni giorno per i poveri, un aiuto per la spesa alimentare, un sostegno per la disabilità e i malati oncologici: sono alcune delle sfere di competenza delle associazioni protagoniste del calendario 2025 de La Nazione che sarà in edicola sabato 28 dicembre in distribuzione gratuita con il nostro giornale. Sarà un viaggio lungo dodici mesi, regalato ai nostri lettori, per far conoscere alcune associazioni pratesi che lavorano, senza mai fermarsi 365 giorni all’anno. Il calendario delle associazioni è sostenuto da numerosi sponsor.

Il calendario de La Nazione è diventata una piacevole abitudine per conoscere attraverso le foto mensili tanti volti buoni che ci fanno compagnia.