"Ruote nella Storia", ecco la parata di auto d’epoca fra Prato e Montemurlo

Prato, 22 settembre 2023 - Sabato 23 settembre va in scena la terza edizione di "Ruote nella storia", il format nazionale di Aci Storico che almeno una volta l’anno si tiene anche in tutte le province del Paese. Quaranta le auto che sfileranno durante la parata che le porterà da piazza del Comune a Prato (8:30 il ritrovo, partenza alle 9:15) verso Seano, Agliana, Oste, e Montemurlo, dove l'arrivo è previsto alle 10. La sosta espositiva delle vetture in piazza della Costituzione durerà mezz'ora, dopodiché ci sarà la prima prova cronometrata con partenza da via Freccioni, a cui poi farà seguito una seconda. Alle 11:30 le auto raggiungeranno la Rocca di Montemurlo, dove si fermeranno per dieci minuti. Successivamente c'è in programma la visita guidata alla Pieve di San Giovanni e ai giardini della Rocca a cura dell'associazione Il Borgo della Rocca. Dopo il classico pranzo, alle 15:30 ecco la ripartenza verso Prato, con la seconda prova cronometrata e il successivo arrivo alla sede dell'Aci di via Ferrucci dove si terranno le premiazioni delle vetture.

“Questa è una iniziativa dove si coniugano passione, turismo e sport – spiega il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni - Da un lato confermiamo il nostro impegno sulle auto storiche e dall’altro rilanciamo la nostra vocazione turistica che è uno dei scopi statutari di Aci”. “Una volta arrivati in sede in via Ferrucci premieremo gli equipaggi in base alle prove di regolarità – aggiunge il direttore Claudio Bigiarini - e ci sarà anche il premio per il miglior abbigliamento legato alla storicità del mezzo. Insomma un’occasione di divertimento, ma anche di promozione culturale e turistica”.