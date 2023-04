Prato, quanto rumore in centro: spazzatrici in azione all’alba, auto a tutto gas

Prato, 9 aprile 2023 – Centro ostaggio di rumori e auto che sfrecciano a tutto gas. Succede dentro le mura antiche dove non accenna a diminuire d’intensità l’eterna lotta per la convivenza dei residenti nel salotto buono della città.

A fare infuriare quanti abitano in pieno centro, a due passi dal duomo, sono le macchine spazzatrici di Alia che passano fino a otto volte al giorno, dalla mattina alle 5 fino alla sera. I mezzi, non proprio di ultima generazione, creano una confusione tale da svegliare i residenti, rumori che diventano particolarmente molesti nelle strade più strette dove i palazzi fungono da cassa di risonanza. Una situazione "allucinante", dice chi ci abita.

«Le spazzatrici sono in funzione tutto il giorno per mantenere pulita piazza del Duomo", spiega Matteo Ala, residente in via Guasti.

"Il problema è che i mezzi iniziano l’attività alle 5 di mattina e poi ripassano anche otto volte ogni giorno. È una situazione esasperante anche perché non ci sono degli orari prestabiliti, ma i giri sono casuali. Le macchine arrivano da via Firenzuola, svoltano in via Guasti e poi via Muzzi per ritornare in piazza Duomo. Capiamo le esigenze di pulizia e siamo i primi a difendere un centro decoroso, ma sarebbe opportuno trovare una soluzione che metta tutti d’accordo".

La richiesta dei residenti è quella di diminuire i passaggi da via Firenzuola e via Guasti, che sono strade molto strette: "Altrimenti Alia potrebbe utilizzare mezzi meno rumorosi di quelli attuali che a nostro avviso superano di gran lunga i decibel previsti dalla normativa sul’inquinamento acustico", aggiunge Ala.

Non va meglio in via Mazzini. C’è la Ztl, ma la strada sembra un circuito di gara. Le macchine passano a tutte le ore del giorno e della notte, anche a velocità elevata, con rumori davvero insopportabili.

In più c’è il problema sicurezza, non certo trascurabile (è stata promossa una raccolta firme). Anche in questo caso la conformazione della strada, molto stretta e costeggiata da palazzi alti, favorisce il "rimbombo".

E ancora non è arrivata la stagione calda, quella delle finestre aperte. Eppure in via Mazzini l’accesso è consentito esclusivamente da piazza Lippi attraverso i varchi con le telecamere che consentono il passaggio soltanto ai residenti, ma c’è da scommettere che in molti da via San Giovanni, per tagliare, prendono il controsenso e così sbucano direttamente in piazza San Marco per buona pace dei residenti che vorrebbero riposare.