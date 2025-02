Rubinetti a secco ai Ciliani per lavori idrici

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Prato che, causa lavori di sostituzione di collegamento della nuova rete idrica, dalle 8 di mercoledì si registreranno abbassamenti di pressioni e mancanze d’acqua in via Isarco, via Mincio, via Sieve, via Fiora, via Cilento (da via Isarco a via Montalese), via Arno, via Po, via Montalese (da viale Nam Dinh a via dei Ciliani), via dei Ciliani (da via Montalese a via Taro), via Taiti, via Garigliano, via Ticino, via Brenta, via Erbosa, via Rubicone, via Bagatti, via Volturno (da via Montalese a via Garigliano), via Vello o Lungo la Bardena (solo tratto limitrofo a via Montalese).

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere eseguito il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.