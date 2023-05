Rubano furgone di un’azienda e rischiano di investire i titolari

Continuano i pattugliamenti dei carabinieri, impegnati nel presidio del territorio e nel contrasto ai furti. I controlli dei militari sono stati estesi anche nell’area industriale del macrolotto che aveva fatto registrare, anche di recente, alcuni furti. E così la notte scorsa i militari della stazione di Carmignano sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione di un furto di un furgoncino Ducato da una confezione. Provvidenziale l’intervento della pattuglia che è riuscita a rintracciare i malfattori ancora alla guida del mezzo. Si tratta di due ventenni: un ragazzo di origine albanese e l’altro magrebino, quest’ultimo già conosciuto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica del furto, che poteva costare caro ai titolari dell’azienda: i due ladri, infatti, dopo aver rubato il furgoncino avevano rischiato di investire i titolari della confezione. Questi ultimi, infatti, avevano assistito "in diretta" al furto del veicolo che era parcheggiato nel piazzale della confezione e avevano cercato di bloccare i due balordi al volante parandosi davanti al mezzo in movimento. Insomma, hanno rischiato di essere investiti. I due ventenni sono stati denunciati per il reato di rapina impropria.

Attenzione all’area del macrolotto, ma non solo per i furti. La compagnia di intervento operativo del 6° battaglione dei carabinieri Toscana, che da tempo supporta il comando di Prato nell’attività di controllo del territorio, è stata impegnata in controlli presso attività commericali nel Macrolotto Uno. In seguito alle verifiche sono stati denunciati due commercianti che avevano messo in vendita abbigliamento e calzature contraffatte. Nelle due operazioni sono stati sequestrati capi per un valore complessivo di qualche migliaio di euro.