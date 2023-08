Rubano auto a disabile a Prato: "Aiutatemi a ritrovarla"

"Avevo lasciato la macchina parcheggiata sotto casa in via del Campaccio, ma quando sono andato a riprenderla, non c’era. Aiutatemi a ritrovarla".

È questo l’appello di Paolo Anacleto Meli, 67enne disabile domiciliato a Prato, che nel pomeriggio dello scorso 30 luglio ha avuto una brutta sorpresa: la sua Dacia era sparita. Qualcuno l’aveva portata via, probabilmente rubata, nonostante fosse visibile il contrassegno che indicava quel veicolo come appartenente a una persona portatrice di handicap.

"Alcuni vicini mi hanno confermato che, verso le quattro del pomeriggio, l’auto era al suo posto – conferma Paolo – ma quando sono sceso alle 18, qualcuno l’aveva rubata. Ovviamente, ho subito fatto la denuncia, ma fino ad oggi non ci sono stati sviluppi. Per questo voglio fare un appello, magari qualcuno l’ha vista e può aiutarmi".

L’auto infatti per lui è fondamentale, dal momento che gli è stato riconosciuto uno stato di invalidità pari al 99%, a causa di una serie di infortuni subiti e di patologie sviluppate nel corso degli anni.

Il veicolo in questione, come detto, è una Dacia Sandero Stepway del 2012 di colore marrone, targata EK 918 VR, ed è stata avvistata l’ultima volta in via del Campaccio a Chiesanuova. Se qualcuno ha notato l’auto in qualche zona della città è invitato dallo stesso Paolo Anacleto Meli a contattarlo telefonicamente al 339 52 54 633.

Non è purtroppo la prima volta

che un portare di handicap è vittima di un furto del genere. Il giugno scorso a Galciana, come riportato dal nostro quotidiano, al 64enne Paolo Pellegrini era stato rubato il triciclo elettrico, che aveva parcheggiato fuori dalle Poste con tanto di lucchetto. In quel caso, fu il grande cuore di Galciana a colmare il vuoto, grazie a una colletta promossa dalla Pro Loco, con la quale il triciclo fu ricomprato.

La speranza è che anche per Paolo Meli ci sia un lieto fine, almeno due occhi che abbiano visto l’auto da qualche parte e che possano fornire dettagli utili a lui e alle forze dell’ordine.

A. B.