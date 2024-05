Rubano 800 magliette in due pronto moda: denunciati

Hanno svaligiato un paio di pronto moda ma sono stati individuati dai carabinieri e bloccati. I carabinieri della Compagnia di Prato, nella tarda serata di mercoledì, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza urbana e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato per furto in concorso due uomini, uno di origine napoletana, di 42 anni, ed uno di origine rumena, di 26 anni, entrambi pregiudicati e residenti in Campania, che sono stati rintracciati a bordo una autovettura - noleggiata da un terzo soggetto di origine rumena, al momento estraneo ai fatti - in quanto poco prima si erano resi responsabili del furto di numerosi capi di abbigliamento.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il vestiario, 460 camicie e 400 t-shirt, contenuto in tre scatoloni, era stato rubato da due ditte pratesi di pronto moda, che si trovano nella zona tra via Trentino Alto Adige e via Val d’Aosta.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti e il determinante contributo delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di indirizzare subito le indagini nei loro confronti. I due sono stati infatti rintracciati a bordo dell’auto su erano stati visti scappare dai piazzali dei due pronto moda.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati a individuare gli altri complici rimasti al momento ignoti.

Tutta la merce rubata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

A carico dei due indagati è stata avanzata, alla Questura di Prato, la proposta di applicazione della misura del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Prato.

Le indagini dei carabinieri andranno comunque avanti per capire se il napoletano e il romeno avessero altri complici o se i due hanno messo a segno altri colpi simili nella zona.