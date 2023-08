Ruba bicicletta Ma la polizia lo sorprende

Stava provando a rubare alcune biciclette a Parco Prato. E’ il primo pomeriggio di sabato, c’è un caldo africano e la città è deserta. Ma l’armeggiare del balordo attorno ai due mezzi non è sfuggito a due agenti di polizia che erano intenti a pattugliare la zona. Il ladro, un uomo di origini marocchine, colto sul fatto in flagranza di reato, ha anche provato a resistere e inizialmente a scagliarsi contro i due poliziotti. Alla fine è stato arrestato con l’accusa di furto, resistenza e anche lesioni a pubblico ufficiale. Quello dei furti di biciclette è una piaga purtroppo a cui non sfugge nemmeno Prato: bici che spariscono non solo dalle strade di giorno e di notte, ma anche dai garage privati presi d’assalto da ladri e balordi quotidianamente.