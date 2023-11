Rtc per le donne. Le voci di Maria e di Monserrat

Rete Toscana Classica celebra l’anniversario del 150° della nascita e l’80° della scomparsa di Rachmaninov col "Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in do minore", un brano di grande repertorio e molto amato dal pubblico: oggi alle 21,19 in una registrazione del 1984. Un’ora con la voce immortale del soprano spagnolo Monserrat Caballé (dalle 22,40): la versatilità di una grande artista che interpreta Norma e Santuzza, Aida e Strauss. Domani alle 14,26 c’è la musica di Nino Rota, "Sinfonia sopra una canzone d’amore", cui segue alle 16,58 Toscanini che dirige Brahms - "Ouverture Tragica". Terza trasmissione alle 18,40 sulla musica delle suore compositrici: Leonora D’Este, badessa di Carpi e figlia di Lucrezia Borgia. Alla "Musica Celeste" segue l’intermezzo leggero con la fantasia briosa di Offenbach (alle 22,01). Martedì (alle 16,23) merita ascoltare la musica dei compositori "generazione dell’Ottanta", avventura sperimentale per uscire dalle propaggini verdiane e veriste: Pizzetti, Malipiero, Respighi: interpreti Filippo Maria Bressan, Damiana Pinti, Marzio Conti, musicisti già ospiti della nostra Camerata. Mercoledì sera la Messa da Requiem di Verdi alle 20,30, diretta da Bychkov. Giovedì alle 12,40 ancora l’arte di Maria Callas con Tullio Serafin e l’orchestra della Scala: romanze e duetti (Di Stefano, insuperabile amante in "Manon Lescaut"). In una registrazione del 1968 Rafael Kubelik dirige la "Sinfonia n.6" di Mahler alle 21,58.

Venerdì 24 novembre, Zubin Mehta "russo" con l’orchestra del Maggio per Rimskij-Korsakov, Musorgskij e Borodin ("Danze Polovesiane") alle 15,40. Il finale maestoso de "La Valkiria", Wagner e l’addio di Wotan che sprigiona l’incantesimo igneo per Brunhilde: Otto Klemperer e la New Philarmonia Orchestra ( alle 23,39). Sabato con l’opera "Il barbiere di Siviglia" di Rossini con un cast storico nel 1962 diretto da Vittorio Gui (alle 20,30)

Goffredo Gori