Rtc e Toscanini Ultimo concerto diretto alla Scala

La seconda settimana di maggio di Rtc s’intona alla "Primavera" di Schumann, Sinfonia n.1, insieme alla ouverture da "Manfred" con la Cleveland Orchestra diretta da Georg Szell (oggi 18,40). Il trascinante "Bolero" di Ravel (alle 20,10) è diretto da André Cluytens in una rara registrazione del 1962. Per il racconto dei 25 anni della Camerata il concerto del 31 gennaio 2008 diretto da Jonathan Webb con ospite il pianista Louis Lortie (alle 20,30). Chopin per la tastiera di Arthur Rubinstein in una serie di 4 ballate domani alle 11,41; alle 12,40 Claudio Abbado dirige "La Lucerne festival Orchestra" per Debussy- "La mer" e Mahler- "Resurrezione". Alle 17,08 di martedì corno e orchestra nei concerti di Mozart: David Jolley e Orpheus Chamber Orchestra; alle 19,40 "Il teatro di marionette di Mastro Pedro" di De Falla, un adattamento scenico dall’episodio di Cervantes. Il 10 maggio alle 17,19 sulle ali del flauto di Karlheinz Zoeller per due concerti di Mozart e per il "Prélude à l’après midi d’faune" di Debussy con i Berliner diretti da Karajan. Da non perdere (alle 19,32) la storica voce di Kirsten Flagstad soprano in "Tristan und Isolde - Preludio e Morte di Isotta" e l’olocausto di Brunhilde con la Philharmonia Orchestra, direttore Wilhelm Furtwängler. Giovedì alle 13,55 Claudio Abbado dirige il "Concerto n.2" di Brahms: Berliner Philarmoniker in una registrazione del 1991. Un documento ancora più lontano: Bach-Preludio e Fuga in si bemolle del 1953 (pianoforte Rosalyn Tureck alle 16,33).

La Camerata in diretta dal Politeama alle 20,55 per l’ultimo concerto della stagione diretto da Webb: ospite e clarinetto solista Nicolai Pfeffer. Un appuntamento da non perdere venerdì 12, alle 12,40: l’ultimo concerto di Toscanini alla Scala, il 19 settembre del ’52: tanto Wagner, cominciando con "Incantesimo del Venerdì Santo- Parsifal". Alle 22,34 Riccardo Muti accompagna Dino Ciani-pianoforte (Bartok) e Yepes Narciso-chitarra (Joaquin Rodrigo Concerto di Aranjuez). Sabato alle 16,41 registrazioni del ’54-’55 dirette da Igor Markevitch: "Incompiuta" di Schubert, "Romeo e Giulietta-Fantasia" di Cajkovskij e "Prélude à l’après midi d’un faune" di Debussy.

Goffredo Gori