Rtc celebra i cento anni della Divina Callas, l’incantesimo della voce

Nel centenario dalla nascita di Maria Callas Rtc offre l’opportunità di ascoltare tutte le registrazioni d’opera realizzate in studio dalla diva senza tempo. I nostri consigli d’ascolto non possono non intrecciare l’incantesimo di una voce ineguagliata per capacità espressiva, con la narrazione di una ferita tragica che la condurrà ad una morte precoce (come un’eroina da melodramma): l’ amore fatale per Aristotile Onassis. Accanto alle opere, stasera la proposta di un concerto dal vivo del 1956: i famosi appuntamenti radiofonici "Martini e Rossi", con Callas in coppia con Gianni Raimondi tenore alle 20,30. Domani alle 19,59 da ascoltare una registrazione del 1954 nella quale Toscanini dirige il "prologo in cielo" da "Mefistofele" con Nicola Moscona, grande basso americano, che fu maestro del nostro Lando Bartolini. Una "Turandot" storica quella registrata alla Scala di Milano nel 1957: direttore Serafin, protagonista Maria Callas (alle 20,30). Martedì "La mer" di Debussy alle 17,28, cui segue "Manon Lescaut" di Puccini con Maria Callas e Di Stefano (nel 1957). Mercoledì alle 11,42 Glenn Gould suona Bach e alle 14,16 un originale ritratto in musica di Carmen secondo Busoni, Eduard Strauss e Pablo de Sarasate. Alle 15,40 Gershwin in "Un americano a Parigi" e "Porgy and Bess - ritratto sinfonico". Segue alle 17.07 l’utopia sonora della "Sinfonia fantastica" di Berlioz (1830). Ancora una grande figura mitica per Maria: "Medea" di Cherubini (alle 20,30, registrazione del 1957) che la "divina" interpretò per la prima volta al Maggio nel 1953 (da ricordare anche il film di Pasolini del 1969). Giovedì alle 11.07 il coinvolgente ensemble di 12 violoncelli dei Berliner per musiche da Stockhausen a Morricone e Rota; alle 20.03 analoga operazione di riscrittura per grande ensemble di ottoni da "West Side Story" di Bernstein.

Torna Callas alle 20,30 con il tormento e l’estasi della pazzia di Lucia di Lammermoor (Londra, 1959). Venerdì alle 10,40 la sorpresa di un Mozart a 12 anni. Infine ancora Callas: La Gioconda (20,30). E’ l’opera che cantò per la prima volta in Italia (Arena di Verona) nel 1947: questa registrazione è del 1959 diretta da Votto. Sabato Callas ovvero "Norma", la "casta diva" che per la prima volta cantò a Firenze nel 1953, la sacerdotessa tradita e oltraggiata, personaggio emblematico di quell’amore tragico per Onassis che l’abbandonò per sposare Jackie Kennedy.

Goffredo Gori