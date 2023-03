Rsa, rabbia per l’aumento delle rette I sindacati: via a una raccolta firme "La legge regionale va cambiata"

Una raccolta firme per chiedere di riformulare la legge regionale che regola la gestione delle Rsa e per tentare di bloccare gli aumenti delle rette. I sindacati Cgil, Cisl e Uil si mobilitano nel tentativo di scongiurare gli aumenti fino a 610 euro al giorno delle rette per le famiglie che hanno un anziano ricoverato in una struttura assistenziale. I gestori delle Rsa hanno annunciato i rincari a partire dal 1° aprile, che si traducono in un aumento della quota sociale, cioè quella pagata dalle famiglie e in parte, in base alla condizione economica, dal Comune, di circa 300 euro al mese. Di fatto, una famiglia che finora doveva sborsare fra i 1000 e i 1500 euro al mese, adesso potrebbe ritrovarsi una retta di 1800 euro. I sindacati chiedono ai gestori delle Rsa, a fronte di utili fino al 2019 "pari al 7% in media sul fatturato", di farsi carico dei costi maggiori derivanti da inflazione e caro bollette, invece di scaricarli sui cittadini. L’accusa è anche quella di "annunciare nuovi servizi fasulli all’utenza, così da potere fare scattare l’aumento delle rette nella parte della quota sociale, come concesso dalla legge regionale". "Tutti piangono miseria – commenta Marco Bucci, segretario confederale Cisl Firenze-Prato – , le istituzioni pubbliche sostenendo che per la non autosufficienza non ci sono ulteriori risorse, i gestori privati che in questi ultimi 20 anni hanno potenziato la loro presenza con nuove strutture e posti letto e fatto utili importanti, dicendo che non ce la fanno. Nel mezzo restano i più deboli, coloro che soffrono e le famiglie che non sanno come assistere i propri cari e che molto spesso sono obbligati a cercare un ricovero in Rsa".

Il segretario generale della Cgil, Lorenzo Pancini, lancia anche l’allarme di un pericolo di fuga degli utenti dalle Rsa: "Chi non si può permettere certe rette potrebbe riportare a casa il familiare anziano e farlo guardare da una badante a nero, tra l’altro senza offrirgli la medesima qualità del servizio offerto da infermiere e oss. E’ bene ricordarsi che lavoratori e pensionati hanno già dovuto sopportare la riduzione del loro potere d’acquisto a causa di un’inflazione che è stabile, ancora, al 10%. Non possiamo che apprezzare lo sforzo che SdS e comuni intendono mettere in campo, anche quest’anno, per calmierare gli aumenti. Ma detto ciò, è evidente, che il sistema delle Rsa, così come strutturato, non regge più". L’altro tema è quello di una popolazione sempre più anziana, che arriva in Rsa con problematiche croniche e soprattutto non più di tipo sociale, bensì sanitario. Tanti dimessi dall’ospedale proseguono il percorso di cura in Rsa, e tanti altri decidono di trascorrerci gli ultimi anni di vita a causa della non autosufficienza dettata da patologie significative. "L’assistenza domiciliare – conclude Rodolfo Zanieri, segretario confederale della Uil di Prato - rappresenta senza dubbio il percorso preferibile, ma in molti casi, con una assistenza garantita dal sistema solo per 1 o 2 ore al giorno le famiglie non riescono a gestire i propri cari. Ci si rivolge quindi alle Rsa e qui inizia il calvario: la lista d’attesa è di 50 persone".

Stefano De Biase