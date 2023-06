Rottweiler in gabbia "Liberato" dalle guardie Denunciato il proprietario

Nuova operazione congiunta del comando di polizia provinciale e del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale) di Prato, all’interno di un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di ortaggi, che si torva nei pressi di via Roma.

Gli agenti, accompagnati da personale veterinario qualificato, in seguito a una segnalazione, sono intervenuti per verificare il luogo di detenzione e lo stato di salute di un cane di razza Rottweiler da parte di un cittadino di nazionalità cinese.

L’animale, al momento dell’intervento, si trovava recluso in uno spazio angusto, una gabbia, in scarse condizioni igienico-sanitarie e in un precario stato di salute generale, tale da configurare il reato per detenzione di animali in condizioni incompatibili per la loro natura.

L’operazione ha così portato alla denuncia del proprietario dell’animale e al sequestro penale preventivo del cane, che è stato successivamente affidato alle cure del canile di Prato.

Non è la prima volta che la polizia provinciale esegue operazioni di questo tipo. Spesso infatti, soprattutto cittadini di origine orientale acquistano e tengono cani di grossa taglia come deterrente per i ladri. Si tratta di una sorta di autodifesa. Purtroppo, però, gli animali vengono tenuti con modalità sbagliate, contrarie alla loro natura, tanto da svilupparne l’aggressività. In passato sono state molte le segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato cani tenuti ristretti in gabbie anguste o, ancora peggio, sotto il sole cocente in estate.

"Questa nuova operazione conferma da un lato il costante impegno nella tutela e nella salvaguardia degli animali, e dall’altro la fattiva e costante collaborazione con il Nipaaf – ha dichiarato il comandante della polizia provinciale di Prato Michele Pellegrini – Infatti, tra le numerose materie di competenza preme sottolineare l’importanza dell’attività svolta dal Corpo a tutela degli animali, sia a seguito di segnalazioni da parte di cittadini che su accertamenti d’iniziativa, con conseguente attivazione delle procedure di sequestro e affidamento a persone o strutture idonee che si prendono cura degli animali".