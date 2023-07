"Rotture continue a Prato: necessario sostituire i tubi"

I lavori in via Santa Margherita si sono resi necessari a seguito delle continue rotture alle tubature della rete idrica. Danni che costringevano di volta in volta gli operai di Publiacqua a interventi rapidi nel tentativo di non sbarrare la strada al traffico cittadino. Ora invece, su richiesta del Comune, è stata data l’autorizzazione a Publiacqua alla chiusura della strada per rifare completamente tutti gli allacciamenti con abitazioni ed esercizi commerciali. Una procedura lunga, che richiederà una settimana in più di cantiere rispetto a quelle che erano le previsioni iniziali. Con buona pace dei commercianti che invece speravano che il cantiere fosse vicino alla conclusione.