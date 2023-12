Rosy Bindi tra gli studenti del Marconi: lezione speciale su Don Milani

Venerdì l’ex ministra Rosy Bindi ha tenuto un incontro di formazione rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Marconi, incentrato sui temi della legalità, della cittadinanza attiva e della pace. Bindi, che è presidente del Comitato per il Centenario della nascita di Don Milani, ha aperto l’intervento proprio a partire dalla figura del "prete straordinario che decise di fare il prete facendo il maestro", ripercorrendone la carriera e soffermandosi sull’importanza attribuita dal parroco alla scuola intesa come strumento utile per dare anche alle categorie più deboli le parole necessarie per esercitare il diritto di sovranità stabilito dalla Costituzione, raggiungendo quindi la piena dignità di persone.

L’ex ministra ha affermato la necessità di riabilitare il messaggio di Don Milani, sottolineando come l’attuale povertà educativa e l’abbandono scolastico pongono l’urgenza di rivalutare la scuola e la cultura come strumenti per combattere la dispersione scolastica che "non riguarda solo le classi marginali, ma è frutto della società dei consumi che ha cambiato la gerarchia dei valori.

Nella parte finale del dibattito gli studenti delle classi quinte sono intervenuti con domande sui temi più attuali come la violenza di genere, il bullismo e l’immigrazione.