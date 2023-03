Rosario, nuovo progetto per il giardino-oratorio Il parroco: "Sarà per tutti"

Rinasce il giardino-oratorio della parrocchia di Santa Maria del Rosario a Poggio a Caiano. Dietro la chiesa, in via Leone X, c’è l’unico spazio verde mai sfruttato in tanti anni con una superficie di circa 400 metri quadrati. In questo terreno incolto il parroco ha proposto di creare tre aree: un campetto polivalente (calcetto, pallavolo, pallamano) con strutture mobili, un giardino ombreggiato e attrezzato con giochi per bambini e una zona, in fondo, dedicata alla preghiera con la collocazione di una statua della Madonna.

I preventivi delle ditte sono già arrivati e la spesa si aggira sui 30.000 euro e per la parrocchia, guidata da un anno e mezzo da don Sergio Cristo, inizia la ricerca di sponsor e benefattori. "Questa parrocchia – spiega don Sergio – non ha spazi esterni e tutta l’attività, dal catechismo all’oratorio, viene fatta nei locali. Il giardino è rimasto sempre a margine, inutilizzato e lo vorrei intitolare a monsignor Ruggero Risaliti che è stato un grande parroco per Poggio. Grazie a lui abbiamo il campanile nuovo, il cinema Ambra e tanto ha dato per questa comunità. Le offerte ricevute durante la benedizione delle case le vorrei impiegare per questo intervento ma la cifra da raggiungere è ancora lontana".

L’intervento non è complesso perché l’area è in terra battuta ma deve essere ripulita, con la rimozione di ceppi d’albero, terra e inerti da avviare allo smaltimento ed è necessaria una piccola ruspa in quanto il passaggio è stretto. Poi verrà steso il tappeto di gioco e nell’area giochi messo a dimora un albero capace di fare ombra. La statua della Madonna sarà posata su un blocco ed è stato calcolato un peso di 15 quintali. I giochi per i bambini (da 3 anni) devono essere certificati per la sicurezza e installati da ditte qualificate e questa voce è fra le più costose, intorno ai 5mila euro. Un giardino senza giochi sarebbe un’opera a metà in quanto l’oratorio ha proprio la funzione di avvicinare i più giovani e far trascorrere momenti di svago.

"Ci tengo a precisare – aggiunge don Sergio – che l’accesso alla struttura deve essere gratuito per tutti, dovrà seguire i regolamenti orari stabiliti dal Comune ma anche da noi per la quiete pubblica: non si gioca alle 14 né si può stare dopo mezzanotte. Lo so che da un punto di vista economico non è un momento facile ma credo anche nella Provvidenza".

Tutti i collaboratori del parroco sostengono il progetto e l’idea sarebbe di realizzarlo prima dell’estate. Se qualche benefattore volesse contribuire può contattare la parrocchia.

M. Serena Quercioli