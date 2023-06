Rom allontanate dal parcheggio di Borgonuovo

Si apre un nuovo futuro per il parcheggio della stazione di Borgonuovo, assai frequentata dai residenti come luogo di ritrovo, di passeggiata e di svago per grandi e piccini. Una buona notizia visto che si è arrivati ad uno stato di alta tensione tra gli abitanti del quartiere e le due donne nomadi (volti noti in città) che hanno vissuto fino agli inizi di giugno in due roulotte, dopo l’incendio di un furgoncino da lavoro. Sul rogo, scoppiato il 3 giugno scorso, sono ancora in corso le indagini della polizia e dei vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Una situazione di tolleranza che ha vacillato ma che è stata ricomposta grazie ad un’azione corale di polizia municipale, assessore alla sicurezza Flora Leoni e alle segnalazioni da parte di Lorenzo Tinagli, sia come residente che come consigliere comunale Pd e da parte del consigliere di Fratelli d’Italia, Patrizia Ovattoni, che ha posto la questione "della presenza non autorizzata di nomadi nonché del loro comportamento incivile" in seno al consiglio comunale.

Dopo l’incendio del furgone, gli umori sono cambiati e la convivenza che era stata possibile fino ad allora, pareva in bilico. "Ho parlato con molti abitanti e anche con le persone che hanno subito il danneggiamento del furgone, difficile da riparare perché non si trovano i pezzi sostitutivi - dice Tinagli - Ho scritto una lettera al prefetto proprio per rappresentarle quanto stava accadendo. Devo dire che è stato fatto un lavoro encomiabile da parte dei servizi sociali che sono riusciti a trasferire le donne in un altro luogo. Dopo la mia lettera, poi, è stata presa in carico la vicenda procedendo tramite la polizia municipale alla rimozione dei due camper per motivi stradali, in quanto intralciavano la pulizia di Alia". "Si sta già pensando a progetti di riqualificazione e la creazione di un’altra per la sgambatura dei cani", aggiunge Tinagli.