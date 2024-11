Rogo Teresa Moda. A Prismalab il ricordo e il punto sul progetto. Lavoro sicuro

Lavoro Sicuro - Sfide locali nel contesto globale è il titolo dell’iniziativa in programma il 2 dicembre a Prismalab in via Pistoiese per ricordare la tragedia di via Toscana. Sono passati undici anno dal rogo della Teresa Moda di via Toscana, in cui morirono sette operai cinesi che dormivano e mangiavano nel capannone, fianco a fianco con le taglia e cuci: durante la notte un corto circuito scatenò un incendio che in pochi minuti avvolse l’immobile senza lasciare scampo ai lavoratori. Era il 1° dicembre 2013. Subito dopo il Comune, la Regione Toscana e le istituzioni locali in collaborazione con la Procura della Repubblica vararono il Piano Lavoro Sicuro per intensificare i controlli.

La mattina del 2 dicembre inizierà alle 9 con l’intervento dei rappresentanti degli enti e delle istituzioni con la presentazione dei risultati del progetto regionale Piano Lavoro Sicuro Ci sarà anche un approfondimento sulle recenti modifiche normative al testo unico dell’immigrazione. Dalle 18 alle 21.30 al cinema Terminale, si terrà una lectio magistralis del professore Marco Omizzolo, a seguire la proiezione del film Anywhere Anytime. La giornata è organizzata dal Comune in collaborazione con il progetto Servizio Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), finanziato dal ministero dell’Interno tramite il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo che quest’anno è alla sua XI edizione.