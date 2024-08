Rogo in una palazzina: madre e figlio trasportati in ospedale

Prato, 22 agosto 2024 – I vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti questa mattina, poco prima delle 9:00, in Via dell'Alloro, per un incendio che si era sviluppato al primo piano di un'abitazione.

Gli occupanti, un uomo e la sua anziana madre, sono riusciti ad uscire da soli e sono stati successivamente trasportati all'ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto. Le fiamme, che hanno interessato la camera da letto, sono state prontamente spente dal personale intervenuto. Le cause sono in corso di accertamento da parte del personale dell'ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando. Presente anche la Polizia di Stato.