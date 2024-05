Rocca, spazio esaurito al cimitero. Parte il cantiere per l’ampliamento

Lavori di ampliamento al cimitero. A Montemurlo al camposanto comunale di Rocca prenderà il via domani la realizzazione di due nuovi blocchi di ossarini per 180 loculi. Si tratta di due strutture prefabbricate in alluminio rivestite di marmo bianco di Carrara che saranno collocate nella parte sud del cimitero.

I nuovi blocchi di ossarini si aggiungono a quelli già realizzati dal Comune negli anni scorsi e il loro posizionamento si è reso necessario poiché quelli attualmente esistenti sono quasi esauriti. I lavori di realizzazione delle due nuove strutture per un valore di 31mila euro saranno completati entro la fine del mese di maggio. Nel 2018 erano stati installati vari blocchi per un totale di 156 ossarini, mentre nel 2013 ne erano stati realizzati 150.

Attualmente sono oltre cinquecento gli ossarini realizzati dal Comune. Si tratta di piccoli loculi utilizzati per la tumulazione dei resti delle salme dopo il previsto periodo di inumazione o per accogliere le urne cinerarie a seguito di cremazioni. Quando una salma viene esumata e i resti non sono mineralizzati, questa deve essere di nuovo sepolta oppure i resti non mineralizzati possono essere cremati e sistemati in un urna nell’ossarino. A Montemurlo, così come prevede la legge e nel rispetto della volontà del defunto, dopo la cremazione della salma, è possibile disperdere le ceneri in aree appositamente destinate nel cinerario comune del cimitero comunale oppure in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi, in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei fiumi, in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi oppure in aree private.

Il sindaco ricorda che il cimitero comunale è un luogo molto importante per gli afetti dei cittadini e per questo l’amministrazione comunale pone una particolare attenzione alla sua manutenzione.