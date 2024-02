Rocambolesca fuga in contromano: arrestato

La polizia ha arrestato uno spacciatore dopo un rocambolesco inseguimento per le strade della città. E’ accaduto l’altra notte quando, poco dopo le 21, una volante ha notato due persone sospette a bordo di un motoveicolo. Gli agenti hanno intimato l’alt ma il conducente, dopo aver fatto scendere il passeggero, è scappato. La fuga è stata piuttosto concitata in quanto si è snodata per le strade della città, in alcuni tratti anche in contromano. Gli agenti sono riusciti a raggiungere il motoveicolo in via Ferrucci. Un operatore, sceso dalla volante nel tentativo di bloccarlo, è stato costretto a un brusco movimento per evitare di essere investito dal fuggiasco. E’ stato chiesto l’aiuto di tutte le pattuglie di polizia e, in via Marconi, il fuggitivo, raggiunto, è riuscito a divincolarsi spintonando a terra uno degli agenti per poi scappare a piedi nei campi. Raggiunto, dopo aver opposto resistenza, è stato bloccato e messo in sicurezza. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 520 euro in contanti, quattro involucri di cocaina e due cellulari, tutto sequestrato in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’uomo, 29 anni magrebino, irregolare, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, e detenzione e spaccio di droga. Gli agenti, per le lievi escoriazioni riportate dopo la colluttazione, sono finiti in ospedale con 5 giorni di prognosi.

Domenica, invece, sempre la polizia ha denunciato un altro magrebino di 22 anni, irregolare, per spaccio. Gli agenti, mentre percorrevano via dei Gobbi, hanno notato lo straniero che, alla vista della volante, ha cambiato strada, liberandosi contestualmente di un involucro. La polizia lo ha fermato e ha recuperato quanto gettato per strada, all’interno di un giornale c’era un involucro di hashish di circa 95 grammi. In seguito alla perquisizione, sono state trovate nelle disponibilità del magrebino 90 euro in contanti e due cellulari, tutto sequestrato. Il clandestino è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione.