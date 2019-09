Prato, 26 settembre 2019 - Un ex assessore di Prato è indagato per oltraggio a pubblico ufficiale aggravato dall'odio razziale: avrebbe infatti apostrofato un medico straniero in ospedale dicendo "Lei non mi tocchi" mentre stava per essere sottoposto a una visita. Il medico ha sporto denuncia contro Roberto Caverni, 71 anni, imprenditore tessile, con un passato appunto di amministratore pubblico nella giunta Cenni (2009-2014). Le indagini sono chiude da poco.

E' il procuratore capo Giuseppe Nicolosi che segue personalmente il caso. I carabinieri hanno sentito alcuni tesimoni. Caverni, secondo la ricostruzione, doveva sottoporsi a un intervento chiurgico e per questo il medico, di origini straniere, avrebbe dovuto visitarlo e praticargli una medicazione.

L'ex assessore avrebbe più volte alzato la voce dicendo che da quel medico non si sarebbe fatto toccare e che non voleva essere "curato da uno straniero". Ci sarebbero stati momenti di forte tensione con un diverbio particolarmente violento. L'avviso di conclusione indagini è partito. L'uomo potrebbe essere sentito in procura.