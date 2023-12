Road map verso i ristori: "Tempi rispettati non siamo in ritardo. E spero anche nel Pnrr"

Una road map già tracciata in tre fasi, due date praticamente decise, dialogo costante con il governo e la speranza concreta di poter contare sui fondi Pnrr per ricostruire Prato e la Toscana dopo l’alluvione. Il governatore Eugenio Giani rivendica il lavoro fatto finora e rilancia di fronte alle accuse della deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, che lo ritiene "inadeguato" al ruolo di commissario e lo accusa di rallentare il lavoro del governo non inviando tutti i dati di cui Roma ha bisogno. "No, non siamo affatto in ritardo, sostenerlo significa dire il falso", replica Giani aggiungendo di avere "un dialogo costante" con il capo nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio, e rivendicando l’impegno ad avere il prima possibile le risorse per gli interventi di somma urgenza che il governo dovrebbe coprire entro gennaio.

"Mi sono preso io questa responsabilità per conto dell’esecutivo – spiega Giani – Da Roma finora sono arrivati soltanto 5 milioni, ma alla fine per le urgenze ne serviranno 110".

Lunedì 11 infatti il presidente invierà a Roma, "come concordato con Curcio", precisa, proprio la relazione sulle opere di somma urgenza "per la quale c’erano non trenta ma novanta giorni di tempo – aggiunge – Siamo in anticipo, di quali ritardi stiamo parlando? L’uso strumentale della polemica a fine politici da parte dell’onorevole Mazzetti è un danno per un’azione concreta ed efficace a servizio della comunità". Non solo, Giani spiega che il governo ha già la lista dei Comuni colpiti e che può agire "indipendentemente dalla relazione sui danni". Non è tutto. "Anche se non richiesto – dice ancora – già da una settimana è stata inviata alla Protezione civile nazionale anche la perimetrazione delle aree allagate. Un adempimento aggiuntivo, non previsto da nessuna norma. Al termine del censimento danni, nel rispetto dei novanta giorni previsti, invieremo la ricognizione al governo che speriamo autorizzi, quanto prima, ad erogare i primi contributi di 5mila euro per le famiglie e 20mila per le imprese".

Chiusa la fase delle urgenze, a gennaio si aprirà quella dei primi soccorsi, che ancora non sono ristori. Si tratta di primi contributi per chi ha subito danni rilevanti dall’alluvione, in totale, secondo una rilevazione recente, 40mila soggetti tra famiglie e imprese.

Terminata anche questa seconda fase, la normativa prevede di partire con quella dei ristori veri e propri, cioè i risarcimenti commisurati ai danni certificati (o almeno ad una parte di questi). La stima complessiva delle risorse necessarie è di oltre 2 miliardi, quindi sarà questa la partita più consistente sul piano economico e anche la più complessa, considerando che l’Emilia Romagna sta aspettando da maggio.

"Governo e Regione, con il presidente Bonaccini, stanno provando a convincere l’Europa ad usare le risorse del Pnrr per i danni causati dall’alluvione – conclude Giani – Se da Bruxelles dovesse arrivare il via libera costituirebbe un precedente importante anche per noi".

L.B.