Rlc, missione compiuta. Vittoria e sesto posto

La Rlc Sistemi torna alla vittoria in serie B femminile regionale e conquista il sesto posto con una giornata di anticipo sul termine della prima fase. Le pratesi si impongono fra le mura amiche per 59-51 contro San Giovanni Valdarno, e salgono a quota 20 punti in classifica. Partono forte le ospiti, che però già sul finire del primo quarto vengono raggiunte e superate dalle padrone di casa, che chiudono avanti 16-14 al primo intervallo. Nel secondo quarto la Rlc Sistemi impone il suo gioco e raggiunge anche gli 11 punti di vantaggio, salvo poi dilapidare il margine a ridosso della sosta lunga negli spogliatoi, arrivando a metà gara sul 29-24 a causa di tre penetrazioni al ferro concesse alle valdarnesi. Al rientro in campo dagli spogliatoi San Giovanni Valdarno cerca di rimanere in partita, ma non riesce mai a mettere la testa avanti nel punteggio, pur arrivando all’ultimo riposo sotto di una manciata di punti (43-39). Nella prima metà del quarto finale la Rlc Sistemi imprime la svolta decisiva alla partita, portando a casa un successo importante in ottica play off. Sabato prossimo, alle 1830, ultima trasferta della prima fase in casa di Golfo Piombino, ininfluente a livello di classifica, ma utile per prepararsi ai play off. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Pagliai NE, Sautariello 14, Vannucchi n.e., Mandroni 8, Billi 8, Trucioni 9, Ponzecchi 2, Garatti 11, Popolo 7, Cipolletta n.e., Franchini. All. Pilli.

L. M.