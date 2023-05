Rivoluzione autobus Addio a lettere e colori Ci saranno solo numeri a indicare le linee

Se c’era un elemento ben fissato nelle menti dei passeggeri pratesi del tpl, questo era senza dubbio il colore delle Lam. Da quasi vent’anni oramai nell’immaginario comune la Lam Blu portava nella zona est della città, quella rossa verso Coiano e Galciana, l’Azzurra era a servizio dei comuni medicei, quella viola di Montemurlo e l’ultima arrivata, nel 2013, la Lam Arancio conduceva all’ospedale. Dopo dieci anni di quasi totale immobilismo sul fronte di nuove linee di tpl, anche a causa di una infinita battaglia legale sulla gara regionale, i pratesi si aspettavano di vedere sensibili novità con l’arrivo di Autolinee Toscane. E invece, oltre un anno e mezzo dopo l’entrata in servizio di At, l’unico sensibile cambiamento lo si vedrà a partire dal 1° giugno: non con la previsione di una nuova linea, bensì col cambio di denominazione delle linee Lam. Addio infatti ai colori, che vengono sostituiti dai numeri.

Un esempio? La Lam Blu diventa 1+, quella Rossa si trasforma in 2+, l’Arancio in 3+. Una decisione che da Autolinee Toscane viene difesa spiegando che l’obiettivo è quello di "rendere il trasporto pubblico più comprensibile, accessibile e fruibile". Tutto da comprendere il motivo di scegliere la provincia di Prato come la prima in Toscana dove viene attivato il progetto di riorganizzazione delle informazioni dedicate all’utenza. Anche perché Prato aveva un sistema Lam ben radicato che viene smantellato nelle denominazioni, per fare posto a numeri che non contengono nemmeno le indicazioni delle frazioni che le varie linee vanno a servire. "Prato è la città modello su cui è stato studiato e partirà un grande rinnovamento, sia estetico che funzionale, che sarà poi esteso a tutto il resto della Toscana – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli –. Un progetto di semplificazione che contribuirà a rendere più comprensibile e accessibile il trasporto pubblico".

Come detto le linee cambiano tutte denominazione: quelle urbane, le extraurbane e le scolastiche. La linea 4 diventa semplicemente 4, il servizio scolastico di trasforma in Sc, la linea 9AB muta in 9, la linea 10 diventa 10, e stesso discorso per linea 11 e 12. Per l’extraurbano, la linea 4 si trasforma in 204, la scolastica Calenzano - Prato si tramuta in 205, la linea 6 diventa 206. E ancora la Lam Viola ora si chiamerà 207, la linea CM si chiamerà 209, la Lam Azzurra muta in 210. Si prosegue con l’NMB che cambia in 211, la linea Cf si trasforma in 212, la Lam PF si chiamerà 213, e la linea V cambierà in 214. L’ultimo cambiamento riguarda la linea regionale Prato Firenze che dal 1° giugno si chiamerà R1. Da Autolinee spiegano che "Il + affiancato alla denominazione numerica delle linee 1, 2 e 3 identifica le linee che sono attualmente conosciute come Lam, quindi ad alta mobilità: sono quelle più frequenti, più utilizzate, più estese. I codici "SC" valgono per lo scolastico, e "R numero" vale per le linee regionali. In questo caso la linea che collega Prato e Firenze via autostrada – diventa un codice univoco che sarà poi utilizzato in tutta la Toscana".

A fronte del cambio di nome, le linee resteranno immutate nel tracciato. L’unica modifica è quella nell’ex Lam Blu, dal 1° giugno 1+, che nella propria indicazione non avrà più Prato Est Repubblica ma Centro Pecci. La campagna informativa sarà affissa a ogni fermata del bus, con il dettaglio di come cambiano i nomi delle linee. E potrà contare sul supporto di comunicazione dei canali del Comune di Prato. Sarà effettuata in tre lingue italiano, inglese e cinese. "I numeri sono riconoscibili e comprensibili da tutti – concludono da At -, di più facile lettura per chi è affetto da disabilità cognitiva e da chi ha problemi nell’orientarsi in base ai colori. Sono un codice condiviso internazionale, utile per i tanti cittadini stranieri che sempre di più scelgono Prato come meta turistica".

Stefano De Biase