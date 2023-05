Rive più pulite grazie ai volontari Giornate all’insegna del green

Intensa attività per il Comitato cittadini Lungo Bisenzio presieduto da Vincenzo Ceragioli nella seconda edizione di "Along Bisenzio Cleaning Day" in collaborazione con Legambiente e il Comitato cittadini via Pomeria nell’ambito del progetto "Puliamo il Mondo", per sottolineare l’impegno a mantenere il verde urbano curato e libero da immondizia. I volontari hanno raccolto i rifiuti abbandonati sia lungo la ciclabile che sull’argine del Bisenzio. Lungo la ciclabile e nel parco giochi sono stati recuperati numerosi rifiuti tra carta, bottiglie e lattine. Sulla riva del Bisenzio: bottiglie di vetro, vestiti, coperte, ombrelli, lattine, bottiglie di plastica e una batteria di pentole da cucina. Il maggior quantitativo di rifiuti lungo il fiume è stato rinvenuto tra lo stadio e il ponte alla Vittoria. Il materiale raccolto è stato conferito ad Alia. All’iniziativa era presente Cristina Sanzò, (nella foto) assessore alla città curata del comune di Prato. Con questo appuntamento si è rinnovata l’azione di volontario ambientale con tanta partecipazione dei cittadini.