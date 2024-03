Riunione dei cittadini "contro"

Il comitato "In mezzo a un’autostrada" ha deciso di portare fino in fondo la propria battaglia contro l’ampliamento dell’A11. E in tal senso va l’organizzazione di una riunione pubblica, in programma fra due settimane. Mercoledì 20 marzo, alle 21, infatti, ci sarà una riunione di residenti coinvolti

dal progetto e dagli espropri per "informare la popolazione sui propri diritti". Il ritrovo è alla Casa del Popolo di Cafaggio,

in via del Ferro. Per chi è interessato a partecipare può mandare una mail all’indirizzo: [email protected]. "L’intento è quello di informare i cittadini e metterli al corrente di tutti gli ultimi dettagli progettuali a nostra disposizione – conclude il comitato –. La battaglia è solo all’inizio e vogliamo tutelare i diritti di tutti i pratesi contro un’opera dannosa e in controtendenza rispetto

alla lotta ambientalista".

Il comitato contesta anche

la "deroga accordata in Conferenza dei Servizi e quindi anche dallo stesso Comune di Prato ad Autostrade Spa relativa al rispetto delle distanze di sicurezza, solitamente indicate in almeno 30 metri di distanza da abitazioni in zona edificata".