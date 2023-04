Ritorna la Fiera di San Giuseppe Il programma per tutta la famiglia

Torna il fine settimana dopo la Pasqua uno degli eventi più attesi della Val di Bisenzio, la Fiera di San Giuseppe, spostata ad aprile per una versione primaverile assai ricca.

La manifestazione è stata presentata ieri a Prato dal sindaco di Vernio, Giovanni Morganti e dall’assessore Maria Lucarini, con la partecipazione dell’assessore pratese Gabriele Bosi (il Comune di Prato è il capofila dell’Ambito Turistico che raccoglie i sette i Comuni della Provincia) e i vari collaboratori.

"Sarà una due giorni incentrata sulle eccellenze del nostro territorio – ha spiegato Morganti – sia per quel che riguarda gli eventi che gli animali e i prodotti tipici". Ci saranno infatti gli animali da cortile e le pecore portati dalle aziende locali e le vacche calvanine, nella tradizionale esposizione del bestiame che quest’anno sarà concentrata in piazza del Comune a san Quirico, ma saranno protagonisti anche gli alpaca, non proprio nostrani ma ben adattati alla Val di Bisenzio in un allevamento verniotto che sarà visitato sabato mattina in uno degli eventi collaterali. Eventi che animeranno le due giornate a partire dalla mattinata di sabato 15, con una visita guidata al Mumat a cui seguirà la visita all’allevamento degli alpaca che sarà seguita, nel pomeriggio alle 16 dal contest degli zuccherini (per partecipare, tutte le istruzioni sul sito del Comune di Vernio, iscrizioni fino al 14 aprile).

La domenica sarà la giornata dedicata alla fiera vera e propria, con stand dislocati fra Mercatale e San Quirico e suddivisi per categoria: in piazza Primo Maggio ci sarà il settore "food", in piazza Nelson Mandela ci saranno gli artigiani, in via di Fobiano tutti gli altri espositori mentre animali e piante saranno nei pressi del municipio.

E moltissimi eventi per far divertire grandi e piccini: per tutta la giornata ci sarà una street band; nel Chiostro del Casone alle 14.30 giochi antichi per i bambini; sempre al Casone, all’Oratorio, una mostra di un artista locale, "I nostri vicini gli abitanti del bosco, della campagna, del fiume", con grafiche di Gianmarco Pandolfini ( aperta dal 16 aprile al 21 maggio); le dimostrazioni dal vivo degli allevatori e una visita guidata al Mulino dei Fossi; infine tre escursioni guidate, una alla ricerca delle erbe spontanee, una in partenza da Montepiano sulla tratta della Via della Lana e della Seta e una sulla Via delle Rocche, dal ponte di Cerbaia alla Rocca di Vernio. Durante il fine settimana, inoltre, sarà possibile assaggiare un piatto di tortelli dedicati alla Festa in sei ristoranti aderenti, sia nel Comune di Vernio che in quello di Cantagallo.

Claudia Iozzelli