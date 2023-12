Prato, sorpreso alla guida per tre volte dopo il ritiro della patente

Prato, 21 dicembre 2023 - E' successo di nuovo. Per la terza volta nell'arco di 15 giorni, un uomo è stato sorpreso dalla Polizia Municipale alla guida di un autocarro sequestrato e con patente già sospesa in due occasioni. Un paio di settimane fa in via Roma a Fontanelle un conducente è stato fermato dagli agenti del Reparto Motociclisti della Municipale per un normale controllo mentre si trovava alla guida di un autocarro, ma è incappato in diverse violazioni di norme del Codice della strada tra cui la mancata revisione obbligatoria e la guida con patente ritirata precedentemente. Gli agenti hanno anzi constatato che il conducente era già stato precedentemente multato per aver circolato con la patente formalmente ritirata, per cui, trattandosi di reiterazione della stessa violazione, la sanzione è stata inasprita con la quella accessoria del sequestro del veicolo. I vigili hanno pertanto sequestrato l’autocarro ai fini della confisca, affidandolo in custodia all'uomo come imposto dalla normativa vigente ed apponendo i sigilli per impedirne l’uso indebito. Nei giorni scorsi lo stesso conducente, nella zona del Macrolotto, è stato fermato dalla stessa pattuglia alla guida dell’autocarro che risultava ancora sotto sequestro e sospeso dalla circolazione, ma che ciò nonostante era indebitamente utilizzato dal suo proprietario. La pattuglia ha proceduto a sanzionare nuovamente il conducente per la guida con patente ritirata (per la terza volta) e per la guida di veicolo sospeso dalla circolazione, e ad affidare il veicolo alla depositeria comunale per la futura alienazione diretta. E' stato inoltre trasmesso il verbale di intervento alla Prefettura per il conseguente procedimento di definitiva revoca della patente di guida. Il conducente è stato denunciato all'Autorità giudiziaria sia perché aveva tolto il sigillo che gli agenti avevano apposto al volante del veicolo di cui era custode e anche perché era nel frattempo divenuto irregolare sul territorio nazionale con segnalazione del fatto alla Questura.