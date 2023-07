Ritarda di pochi minuti e la visita slitta di 8 mesi. Pensionata protesta

Prato, 30 luglio 2023 - Il ritardo di quindici minuti alla visita oculistica al centro socio sanitario Giovannini le è costato caro: controllo saltato senza alcun appello da parte di professionisti ed accettazione e slittamento della prestazione di ’appena’ otto mesi, a marzo 2024. E’ la storia che racconta a "La Nazione" una pensionata di 65 anni, Lidia Sanfilippo, sgomenta perché quel ritardo di quindici minuti per il traffico cittadino e per la difficoltà nel trovare parcheggio per l’auto le sono costati cari in termine di sanità.

"L’appuntamento, che ho prenotato 90 giorni fa, era per le 15,10, io ho varcato la soglia del Giovannini alle 15,27 – racconta – Già l’operatrice all’accettazione mi dice che tanto la visita non sarà eseguita a causa del mio ritardo. Ho provato a spiegare che quei quindici minuti erano dovuti al traffico e alla difficoltà di trovare un parcheggio dove lasciare la macchina. Le miei giustificazioni non sono state ascoltate".

La donna non si dà per vinta perché di quel controllo ne ha proprio necessità. "Sono stata operata alle cataratte e da allora accuso dei problemi – prosegue la donna – Ho parlato anche con la responsabile del centro che ha provato a trovare una soluzione chiedendo se uno dei due oculisti presenti poteva visitarmi, ma c’è stato un chiaro diniego da parte dei professionisti. Nessuno dei due aveva tempo per visitarmi a causa del mio ritardo. Eppure io non avevo problemi: potevo aspettare anche alla fine del ciclo di visite". La 65enne che, ricorda, "prendo una pensione sociale di 560 euro al mese, pago le tasse e non posso permettermi visite private", è rimasta profondamente amareggiata.

"Mi è preso anche il pianto perché un trattamento del genere è un’ingiustizia. E mi chiedo: e quando aspettiamo noi cittadini perché i medici sono in ritardo sulle visite? Eppure in questi casi non ci sono conseguenze per i professionisti". Alla fine la signora è uscita dal Giovannini, non nuovo a fatti del genere (un precedente risale a circa un mese fa), senza aver fatto la visita e con un appuntamento per marzo 2024 "che ho disdetto subito". Il lato positivo, se così lo si può definire, è stato che la cittadina non ha dovuto corrispondere la visita non fruita perché comunque, lei, al Giovannini è arrivata.