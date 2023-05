Test e referti sono in ritardo. "E’ tutta colpa delle Poste"

Prato, 30 maggio 2023 - Ancora referti lumaca per gli screening oncologici, proposti come prevenzione a cittadini che abbiano superato una certa soglia di età. E’ il caso di un lettore che allo scoccare dei 60 anni è stato invitato con una lettera dal centro di prevenzione oncologica dell’Asl Centro a presentarsi per l’esame del sangue occulto nelle feci. Adesso è "dal lontano 10 febbraio, giorno in cui ho consegnato la provetta, che attendo una risposta. E nessuno sa di dirmi niente".

Un’odissea che ha trovato risoluzione soltanto dopo circa quattro mesi e dopo telefonate all’Asl senza risposta e viaggi del cittadino al distretto di via Giubilei. "Alla fine dopo quattro mesi sono riuscito a parlare con qualcuno dell’Asl secondo il quale la colpa del mancato arrivo del referto è da imputare alle poste che non lo hanno inviato correttamente", ci tiene a precisare il lettore, che racconta la sua disavventura: "Come da prassi a gennaio mi è arrivata la fialetta per la raccolta del materiale biologico - spiega - Consegno il tutto il 10 febbraio allo sportello indicato. Entro un mese avrei dovuto ricevere a casa l’esito dell’esame". E invece "sono passati più di tre di mesi senza sapere più niente". La sua preoccupazione era dovuta al fatto che "nel caso l’esame fosse positivo bisogna muoversi con rapidità. La volta precedente il risultato è stato positivo e sono stato inviato al centro tumori". E’ a questo punto che il lettore ha iniziato ad essere rimpallato da un ufficio ad un numero di telefono: "Alcune volte mi ha risposto un centralino che a sua volta, ha inoltrato la chiamata in un interno dove il telefono ha squillato a vuoto".