Ritardi Pnrr, Biffoni non ci sta "Non scaricare colpe sui Comuni"

"E’ bene essere chiari, soprattutto in questa fase del dibattito pubblico: i ritardi nell’attuazione del Pnrr non sono assolutamente imputabili ai Comuni. Che hanno fatto e stanno facendo il massimo possibile con le risorse economiche e professionali a disposizione. Lo abbiamo detto fin dall’inizio, che per affrontare questa sfida straordinaria era necessario fidarsi dei sindaci, era necessario correre, che avevamo bisogno di semplificazione e di personale, soprattutto nei piccoli Comuni. Ora i nodi vengono al pettine". Il sindaco Matteo Biffoni, nonché presidente di Anci Toscana, in un punto stampa alla delegazione della Regione Toscana a Bruxelles, interviene sul tema delle difficoltà da parte dell’Italia di spendere i fondi Pnrr. E rimanda al mittente le accuse di ritardi nell’attuazione dei progetti causate dai Comuni. "Voglio solo ricordare – aggiunge Biffoni – che aspettiamo ancora le assunzioni per i Comuni attuatori. In Toscana abbiamo avuto 20 assunzioni su domande fatte a maggio 2022. Poi aspettavamo un’altra chiamata a luglio 2022, ma non abbiamo saputo più nulla. Inoltre, mancano i tecnici: se i contratti scadono nel 2026 pochi sono interessati a lavorare con noi, soprattutto i giovani". Biffoni elenca una a una le mancanze dei governi che fin qui si sono succeduti. "Per non parlare dei decreti sulla comunità energetiche, che dovevano uscire a maggio 2022 e ancora non ci sono, o sui ritardi del ministero sulla progettazione delle scuole. Ora è il momento di correre davvero. Voglio citare il nostro presidente Mattarella: tutti alla stanga. I Comuni ci sono".

Sulle ipotesi avanzate da qualche politico a livello romano di dimezzare la richiesta di finanziamenti all’Europa vista la difficoltà negli investimenti dell’Italia, Biffoni non ne vuole nemmeno sentire parlare. "Se saltassero i fondi del Pnrr sarebbe un disastro totale – sottolinea -. Voglio dare per acquisito che i progetti approvati non siano alcun modo messi in discussione: questo sarebbe intollerabile". Biffoni poi si esprime anche sui ritardi evidenziati dall’Europa nell’attuazione delle norme sulle concessioni aeroportuali, le reti di teleriscaldamento e due progetti all’interno dei Piani Urbani Integrati: la riqualificazione dello stadio Franchi di Firenze e la realizzazione del Bosco dello Sport a Venezia. "C’è preoccupazione non tanto sui progetti dei due stadi ma sul tipo di modalità e di rapporti che dobbiamo avere – conclude il primo cittadino pratese -. O fin dall’inizio si dice questo progetto non si può fare con i fondi del Pnrr o si crea un problema di rapporti con chi ha dato il via libera o con chi, quanto meno, non ha detto di no a tempo debito a questo tipo di intervento".