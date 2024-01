Ristori alluvione. Ancora tempo per le domande L'alluvione in Toscana ha causato danni diretti per 2,7 miliardi di euro, di cui un terzo nel territorio di Prato. Il censimento ufficiale delle richieste danni è stato appena concluso, ma i ritardatari hanno ancora qualche giorno di tempo per completarlo. L'assessora regionale all'ambiente ha deciso di prolungare la procedura per venire incontro alle esigenze di tutti i danneggiati.