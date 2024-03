Ristorante Vienna apre stasera. E seleziona ancora personale

L’attesa è finita e viale Piave si compone di un nuovo tassello mancante. Da stasera rialza la saracinesca l’ex fondo fino a qualche mese fa occupato da Benetton bambini grazie alla nuova apertura del Vienna Ristorante che adesso torna anche in città. Un investimento che porterà in centro città non solo un nuovo locale di classe, ma anche una ventata positiva sul fronte delle assunzioni. Ci sono in ballo una decina di posti di lavoro tra le posizioni di chef, aiuto chef, pizzaiolo, camerieri e addetti alla ristorazione.

Le selezioni sono state aperte in queste ultime settimane, chi volesse può ancora inviare il proprio curriculum alla mail [email protected]. Il grande ritorno è atteso per oggi: questa sera a partire dalle 18 fino alle 24 è in programma l’inaugurazione del locale con cotillon a base di prosecco, Atelier e musica by Stefano Rindi Dj, su le note di Mina. Una grande festa in pieno stile ’Viennaluce’. Da giovedì il locale sarà aperto e sarà possibile prenotare sia a pranzo che a cena, il ristorante proporrà per tutta la settimana un menù degustazione a base dei famosi ed iconici atelier e assaggi dalla cucina. I titolari non sono nuovi del settore, Giacomo Menici, titolare del ’Viennaluce’ a Marina di Pietrasanta. Il locale di Prato ricalcherà quello che c’è sul lungomare: una focacceria di lusso dove si potranno mangiare pizze gourmet, oltre a piatti di terra e pesce.