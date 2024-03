Prato, violenta lite fra ragazzini: caos in piena movida

Prato, 24 marzo 2024 – Una violenta lite scoppiata per futili motivi fra due ragazzini in mezzo a decine e decine di passanti durante l’orario della movida del sabato sera. E’ quello che è avvenuto in via Pugliesi sabato sera, intorno alle 22,30.

Per la polizia si è trattato di un litigio fra due giovani, per alcuni passanti una ressa vera e propria con una cinquantina di ragazzi coinvolti. A mettere agitazione alla tranquilla serata di movida sarebbe stato un gruppo di giovanissimi arrivati da piazza Mercatale in via Pugliesi.

Alcuni testimoni hanno infatti parlato di un gran caos in via Pugliesi con il fuggi fuggi generale dei giovani quando sono arrivate le volanti della polizia. Una situazione non certo simpatica in mezzo alla quale si sono ritrovati i passanti impauriti. La polizia ha comunque fatto sapere che si sarebbe trattato solamente di un diverbio tra due ragazzi.

A parlare dell’azione di vere e proprie "baby gang" è stato, invece, Aldo Milone, ex assessore alla Sicurezza e ora candidato nella lista di Gianni Cenni. " Un gruppetto di ragazzi ha seminato il terrore nella centralissima via Pugliesi nonostante la presenza di numerose persone e di famiglie con bambini – ha detto –. Questo episodio mi fa andare indietro di qualche anno quando, sempre davanti ai locali del centro, si verificavano risse tra ragazzi, forse anche sotto l’effetto di alcool e stupefacenti. Adesso che si va incontro all’estate, bisogna assolutamente cercare di prevenire questi episodi che rischiano di rendere la movida in città un incubo per i frequentatori e per i residenti".

Milone parla di "baby gang", "facilmente riconoscibili" che dovrebbero essere sottoposte a controlli continui da parte delle forze di polizia, compresa la polizia municipale. "Sarebbe il caso – aggiunge – di responsabilizzare alcuni titolari di bar e disciplinare gli orari di chiusura. E’ vero che sabato la rissa è avvenuta verso le ore 22.30. Sarebbe opportuno mettere una pattuglia di forze di polizia, compresa una pattuglia della Municipale, a presidiare soprattutto alcune vie del centro".