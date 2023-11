Maxi rissa in piazza Ciardi, caos in pieno giorno

Prato, 24 novembre 2023 – Maxi rissa in piazza Ciardi oggi pomeriggio intorno alle 15. Nigeriani e pakistani si sono scontrati nel giardino con botte e urla che hanno richiamato alle finestre molti residenti della piazza e in strada i commercianti che ci lavorano. Per fortuna alla stazione del Serraglio erano in corso i controlli quasi quotidiani disposti della questura, così alla prima segnalazione cinque volanti sono intervenute in piazza dividendo i due gruppi, anche se con difficoltà.

Una parte della piazza è rimasta sostanzialmente chiusa per circa un’ora, tra intervento, accertamenti e controlli sulle persone coinvolte. Qualche disagio dunque anche per il traffico, poi la situazione è tornata alla normalità.

Ancora non è chiaro quanti abbiano partecipato alla rissa e se scatteranno arresti, sembra però che l’episodio di oggi pomeriggio sia collegato a quello di ieri sera, quando c’è stato un altro scontro fra i nigeriani che lavorano nel mini market della piazza e alcuni balordi che si erano scagliati contro il loro negozio per derubarli, alla presenza di due bambini.

Salgono la rabbia e la preoccupazione di residenti e commercianti, costretti ad assistere all’ennesimo brutto episodio in piazza, peraltro nel giro di poche ore. Insistente la richiesta di maggiori controlli contro degrado e spaccio.