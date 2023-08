Rissa in carcere "Serve subito il direttore"

Servono subito un direttore e un comandante per il carcere pratese. A chiederlo è il Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria dopo l’ultimo grave episodio dentro la Dogaia. Una rissa fra detenuti di origine albanese e magrebina che è stata sedata, evitando il peggio, solo grazie al tempestivo intervento del personale in servizio. I detenuti si erano preparati con spranghe di legno ricavate dai piedi dei tavolini in dotazione. Il segretario provinciale del Sappe, Nicola Pastore, chiede provvedimenti urgenti: "In una casa circondariale complessa, come quella di Prato, l’amministrazione non può pensare di poter gestire l’Istituto con un direttore e un comandate in missione con doppi incarichi. Servono subito le nomine per l’istituto".

