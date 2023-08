Rissa in carcere, feriti due agenti e un detenuto

Prato, 8 agosto 2023 – Una maxi rissa a colpi di bastone ha visto protagonisti detenuti magrebini e albanesi al carcere della Dogaia. Lo scontro è avvenuto lunedì nel primo pomeriggio all’interno del reparto di media sicurezza. Una dozzina gli uomini che si sono affrontati impugnando le gambe di tavoli e sedie. Un detenuto e due agenti penitenziari sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, tutti finiti all’ospedale.

Il caos è scoppiato intorno alle 13.30 quando albanesi e magrebini, tutti sottoposti alla detenzione che prevede che le celle siano aperte per diverse ore al giorno, hanno ingaggiato una vera e propria lotta a colpi di bastoni, ricavati dalle sedie dei tavoli. Non è stato facile riportare la calma. Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio hanno contrastato a mani nude soggetti molto aggressivi. I due poliziotti feriti hanno una prognosi di 5 giorni.

Il sindacato della polizia penitenziaria ha chiesto un direttore e un comandante fissi nel carcere di Prato.