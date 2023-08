"Rissa e spari tra bande a Prato nel 2018: il racconto"

Sono passati quasi cinque anni dall’evento che sconvolse le Cascine nel caldo luglio del 2018, quando due bande rivali cinesi si affrontarono nel parcheggio del parco armate di spranghe e bastoni. Finché non spuntò una pistola e si udirono gli spari. Un’insolita scena da Far West che scioccò i molti frequentatori della Cascine, che in quel momento erano piene di persone, essendo le 19.30 di un caldo luglio. Il bilancio finale fu abbastanza pesante: tre i feriti tra i contendenti, di cui uno in gravissime condizioni.

Dopo la sparatoria i cinesi risalirono immediatamente sulle loro auto di grossa cilindrata (una Porsche e una Bmw bianca) dandosi alla macchia. I carabinieri arrivarono dopo una decina di minuti avvertiti da un vigili urbano in fuori servizio. L’evento, come raccontato dal nostro quotidiano nel corso degli anni successivi, ebbe strascichi piuttosto lunghi tra indagini, arresti e processi.

Un regolamento tra bande per il controllo di diverse attività commerciali (lecite e illecite) che ha lasciato un segno evidente nella storia della città.