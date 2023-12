Rissa e spaccio in piazza Ciardi. Chiusura per il minimarket: "Clima di paura fra i cittadini"

Sette giorni di sospensione della licenza e chiusura forzata per il minimarket di piazza Ciardi che la scorsa settimana è stato teatro di una violenta rissa fra stranieri. Lo ha deciso il questore Pasquale Antonio de Lorenzo al termine di alcuni accertamenti svolti dalla polizia sulle cattive frequentazioni all’interno del locale. Il provvedimento arriva anche dopo la rissa che venerdì della scorsa settimana si è tenuta all’esterno del locale, in mezzo ai passanti e sotto gli occhi attoniti dei commercianti e dei residenti della zona di piazza Ciardi.

Il provvedimento di sospensione è stato recapitato ai gestori del minimarket, tutti nigeriani, giovedì dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza della Questura. L’atto, di carattere preventivo e finalizzato a evitare la reiterazione di condotte illecite, si è reso necessario in quanto giovedì la polizia ha eseguito un controllo nel locale, limitrofo alla stazione del Serraglio, adibito alla vendita di generi alimentari e frequentato dalla comunità nigeriana. Durante gli interventi delle ultime settimane la polizia ha riscontrato, in più occasioni, che gli avventori sono principalmente soggetti noti alle forze dell’Ordine per la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti oltre che per reati contro la persona.

Inoltre la rissa scoppiata all’esterno del locale ha generato nei cittadini "un forte senso di insicurezza determinando l’allontanamento dei passanti spaventati dal clima di tensione e di

violenza che si era creato", spiegano dalla Questura.

Data la gravità dei fatti, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore de Lorenzo ha adottato il provvedimento che ha le finalità cautelari per la chiusura dell’attività commerciale per un periodo di sette giorni.