Risonanza impossibile alla spalla. L’esame? Solo a Pescia fra 11 mesi

L’esame impossibile: non è purtroppo una novità. Le liste di attesa nella sanità continuano ad essere uno dei maggiori problemi denunciati dai cittadini che si trovano nella spiacevole condizione di aver necessità di un esame strumentale o di una visita specialistica e di non poter essere soddisfatti dal sistema sanitario pubblico. I casi si ripetono, segno che il problema persiste. Questa volta l’attesa lumaca riguarda una risonanza magnetica alla spalla. Il primo appuntamento disponibile? Tra undici mesi e non a Prato, ma a Pescia. Un bel problema se il dolore alla spalla è talmente forte da non far dormire il paziente. Tant’è. "La dottoressa mi ha richiesto una risonanza – spiega Rita, 74 anni pensionata –. Ho chiamato il call center del Cup, ero la numero 118 in coda. Non è stato semplice nemmeno prendere la linea, comunque con un po’ di pazienza ho atteso il mio turno. Quando ho fatto la richiesta dell’esame per un problema alla spalla, la risposta dell’operatrice mi è sembrata assurda tanto che anche lei stessa si è scusata, ma ha detto che non c’erano altre disponibilità. In sostanza il primo appuntamento disponibile per una risonanza alla spalla è a fine ottobre 2024 a Pescia, nemmeno a Prato".

Impossibile aspettare così tanto tempo, altrimenti non sarebbe stato richiesto un esame strumentale dal medico di famiglia.

"Che significa dare una appuntamento ad un paziente a distanza di quasi un anno? – dice la pensionata –. L’Asl mette noi cittadini di fronte ad una scelta obbligata, non posso certo aspettare così tanto tempo quindi l’unica strada è andare privatamente, ma a che prezzo?".

La soluzione è sempre la stessa ossia rivolgersi ai centri sanitari privati che in confronto hanno tempi minimi, ma a prezzi non sempre alla portata di tutti, soprattutto pensionati.

"Per quanto mi riguarda a queste condizioni ha ormai poco senso parlare di sanità pubblica – aggiunge la donna –. Il servizio esiste solo nel momento dell’urgenza, in altri casi i tempi di attesa sono davvero folli".

"Aumento di produttività aggiuntiva e potenziamento dell’offerta delle strutture convenzionate" sono le due azioni messe in campo finora dall’Asl Centro per cercare di migliorare la situazione, ma le proteste restano ancora tante e i tempi di attesa biblici nonostante le rassocurazioni dell’azienda saniatria.