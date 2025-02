Rischio idraulico a Oste. Un “facilitatore“ per gli scarichi fognari

In via Due Giugno all’intersezione con via Oste si è conclusa la prima fase degli interventi realizzati da Publiacqua e sollecitati con forza dal Comune, per la realizzazione del nuovo invito dello scarico fognario su via Oste, una sorta di “facilitatore” per favorire il deflusso in fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla della zona di via Pomeria, via Due Giugno e via Quarto dei Mille, strade che, in caso di piogge intense, presentano le maggiori criticità ed si allagano.

"Si tratta solo del primo di una serie di interventi che provvederemo a realizzare a Oste con Publiacqua per migliorare la risposta del sistema per il deflusso delle acque meteoriche- conclude Calamai - e intanto, la realizzazione del “facilitatore fognario” porterà immediati benefici in tutta la zona. Lo studio che Publiacqua sta effettuando su tutto il sistema idraulico del territorio ci darà ulteriori risposte e focus precisi sugli interventi da realizzare per migliorare la sicurezza idraulica nella zona".