"Risanamento stradale a Montemurlo e Bagnolo: lavori in corso per migliorare marciapiedi e strade"

Via al miglioramento

e al risanamento di marciapiedi e strade di Montemurlo. I lavori sono iniziati già con il rifacimento dell’asfalto della rotatoria tra via Labriola e via dell’Agricoltura, inoltre,

le sistemazioni hanno riguardato anche un tratto del marciapiede, sempre tra via Agricoltura e via Labriola. Lavori in corso anche a Bagnolo. La scorsa settimana è stato riasfaltato un tratto di marciapiede e uno spazio pertinenziale all’inizio di via Pier della Francesca, danneggiati dall’alluvione. Lavori su via Berlinguer, tra via Pier della Francesca e via Bramante, dov’è stato rifatto il marciapiede che risultava disconnesso. Al termine di questo intervento sarà rifatto anche il tappetto delle isole spartitraffico presenti sull’incrocio tra via Berlinguer e via Bramante che erano state danneggiate dalle acque dell’alluvione.

I lavori di manutenzione proseguiranno a Oste con il risanamento del marciapiede in via della Viaccia all’intersezione con via Palarciano. Attenzione anche alla sicurezza e al decoro intorno al polo scolastico di via Maroncelli. Qui le sistemazioni serviranno per risolvere il problema dell’innalzamento delle radici delle piante sul marciapiede intorno al liceo Brunelleschi e alla primaria Anna Frank e al palazzetto dello sport nel tratto tra via Marconcelli e via del Pantano. "Abbiamo approfittato di questi giorni di bel tempo per portare a termine importanti sistemazioni sulla rete stradale - spiega il sindaco Calamai- In particolare ci interessa mettere in sicurezza i percorsi pedonali".