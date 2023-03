Ripetitori spenti: la tv non si vede "Molti canali non si prendono"

A 54 anni dall’approdo dell’uomo sulla luna, nell’epoca delle connessioni ultraveloci – su cui peraltro l’amministrazione pubblica di ogni livello sta giocando tutte le carte di sviluppo, premiando la digitalizzazione per le aziende e invocando la telemedicina per i cittadini – suona strano come una semplice altura sia ancora un ostacolo per l’accesso ai servizi di base di molte persone.

La Valbisenzio in questo senso si porta dietro da decenni ogni difficoltà del caso, con telefonia mobile e fissa, compreso Internet, il cui utilizzo per molti è un miraggio, e il segnale televisivo che per diverse zone è una criticità da sempre, tanto che in alcune località del Comune di Cantagallo la tv si vede soltanto col satellite (che ha comunque una scelta di canali limitata). Anche nelle frazioni di Gamberame e la Tignamica, poter vedere il canale preferito alla televisione non è cosa così scontata.

"E’ da giugno che vediamo soltanto i canali di base della Rai, di Mediaset e poco altro – racconta Carla Mini, residente a Gamberame, che si è rivolta alla nostra redazione per segnalare il problema a nome delle famiglie dei due centri abitati –. Abbiamo segnalato la situazione più volte al vicesindaco ma ci ha detto che il Comune è in attesa delle concessioni, che tutto dipende dal Ministero". Ed è proprio così, come ci ha confermato Marco Marchi, vicesindaco e assessore con delega alle infrastrutture.

"Abbiamo fatto richiesta delle concessioni per le reti che ancora non si vedono – spiega l’assessore Marchi – per i nostri ripetitori. L’antenna che copre il nostro territorio, situata sul poggio del Maglio, non riesce infatti a coprire le due frazioni. Il Comune per ovviare al problema ha quindi installato già da tempo un paio di ripetitori del segnale, a sue spese. Il Ministero, nell’ambito del riassetto delle frequenze, ci ha chiesto di spegnerli a fine giugno, salvo una nuova richiesta per le concessioni. L’abbiamo fatto e infatti il segnale delle reti principali (i pacchetti con i canali base di Rai, Mediaset, La 7 e alcuni canali locali) non è mai venuto meno. Abbiamo fatto anche richiesta di concessione per gli altri canali: appena arriverà basterà pagare un bollettino e accendere un interruttore, quindi sarà questione di pochissimo tempo. Io per quel che posso sto sollecitando la ditta che se ne occupa, ma tutto dipende dal Ministero".

