Riparte il cinema sotto le stelle Da stasera l’arena estiva al Castello

Da stasera al Castello dell’Imperatore il cinema sotto le stelle che ci premetterà di rivedere i migliori film della stagione. Si comincia alle 21.45 con "Mon crime. La colpevole sono io" del regista francese Francois Ozon che non ha mai sbagliato un colpo nel corso della sua carriera riuscendo ad alternare ottime commedie e toccanti film drammatici. In questo suo lavoro ambientato negli anni Trenta, mette in scena la storia di una aspirante giovane attrice coinvolta in un brutto fatto di cronaca; l’omicidio di un produttore. Prima accusata, poi assolta, la bella Madeleine diventerà una star, non certo per meriti artistici. Domani sera è la volta di "The Fabelmans" il film più autobiografico di Steven Spielberg. Storia di un adolescente, della sua passione per il cinema, di una famiglia che si sta sgretolando tra corna e segreti. Lunedì ecco il primo film scelto dal cineclub Mabuse; "Empire of light" di Sam Mendes con una grande Olivia Colman. Inghilterra 1981, dentro una sala cinematografica in declino, si consumano in segreto amori e passioni. Martedì 20 il premio Oscar per il migliore attore protagonista Brendan Fraser in "The whale", mercoledì 21 la Palma d’oro a Cannes 2022 "Triangle of Sadness". Una crociera super lusso piena zeppa di ricconi, un mare in tempesta, un incubo che tirerà fuori il peggio del genere umano. Primo film italiano in programmazione giovedì 22 "Il colibrì" di Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore pratese Sandro Veronesi. La storia della famiglia Carrera che si sviluppa nell’arco di alcuni decenni. Era difficilissimo farne un film: la Archibugi fa il possibile e grazie a un cast strepitoso si merita almeno la sufficienza: Pierfrancesco Favino, Laura Morante, Kasia Smutniak, Nanni Moretti e Massimo Ceccherini (divertente come sempre). Venerdì è la volta de "La stranezza" che ha sbancato al botteghino. Anche solo per vedere insieme Ficarra & Picone con Toni Servillo.

Il Pecci propone l’anteprima nazionale di "Mad God" (oggi alle 16.30, domani alle 21), "La casa. Il risveglio del male" per il ciclo horror (oggi 18.30, domani 16.30) e "Rapito", l’ultimo gran bel film di Marco Bellocchio (oggi 21.15, domani 17). Infine, al cinema Eden "The flash" (oggi e domani alle 17 e alle 21) e "2 matrimoni alla volta" (oggi e domani alle 21).

Federico Berti